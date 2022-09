Flugverkehr in München nach Pilotenstreik bei Lufthansa normal angelaufen

Borussia Dortmund gewinnt gegen Hoffenheim und übernimmt Tabellenspitze

Dortmund: Zum Auftakt des fünften Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund einen Heimsieg gefeiert. Die Borussen gewannen gegen 1899 Hoffenheim durch ein Tor von Marco Reus mit 1:0. Damit steht Dortmund zunächst an der Tabellenspitze mit zwölf Punkten. Dahinter folgen mit jeweils zehn Punkten Bayern München und Union Berlin. Beide Mannschaften treffen am Nachmittag aufeinander. In der zweiten Liga spielten am Abend: Braunschweig gegen Nürnberg 4:2 und Heidenheim gegen Düsseldorf 2:1

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2022 06:00 Uhr