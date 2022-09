Flugverkehr in München ist nach Pilotenstreik normal angelaufen

Gorbatschow wird in Moskau aufgebahrt

Moskau: Der verstorbene sowjetische Ex-Präsident Gorbatschow ist am Vormittag öffentlich aufgebahrt worden. Russlands Präsident Putin wird nicht zur anschließenden Beisetzung kommen. Der Kreml machte Terminschwierigkeiten geltend. Es werden auch keine führenden Politiker Europas an der Trauerfeier teilnehmen. Hintergrund sind die westlichen Sanktionen gegen Moskau wegen des Ukraine-Kriegs. Gorbatschow war am Dienstag im Alter von 91 Jahren gestorben. In Russland wird er von Vielen für den Zerfall der Sowjetunion verantwortlich gemacht. In Deutschland gilt Gorbatschow als wichtiger Wegbereiter der Deutschen Einheit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2022 11:00 Uhr