Flugverkehr in Bayern nimmt zu - Memmingen überholt Nürnberg

Menschen in Bayern fliegen mehr: Trotz der anhaltenden Wirtschaftskrise haben die Passagierzahlen an allen drei bayerischen Flughäfen zugelegt: München, Memmingen und Nürnberg meldeten im ersten Quartal insgesamt 9,5 Millionen Flugreisende - ein Plus von gut drei Prozent im Jahresvergleich. Zum ersten Mal liegt Memmingen bei den Passagierzahlen jetzt vor Nürnberg.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.06.2025 11:45 Uhr