Flugverkehr durch Warnstreiks erheblich beeinträchtigt

Hamburg: Der Warnstreik des Sicherheitspersonals an einigen deutschen Airports sorgt für erhebliche Behinderungen im Flugverkehr. Der Flughafen Hamburg teilte mit, heute und morgen seien keine Abflüge möglich, rund ein Drittel der Ankünfte sei gestrichen. Rund 80.000 Reisende sind demnach davon betroffen. Vom Düsseldorfer Flughafen wurden ebenfalls Ausfälle und längere Wartezeiten gemeldet. Am Airport Köln/Bonn fallen laut Betreiber heute über die Hälfte der geplanten Starts- und Landungen aus, rund 28.000 Passagiere müssen nach Alternativen suchen. Zusätzlich zu den drei Flughäfen, die heute schon bestreikt werden, soll morgen auch in Stuttgart die Arbeit niedergelegt werden. Und auch die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hat ihre Mitglieder im Schienenverkehr für morgen früh ab 3 Uhr zu Warnstreiks aufgerufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2023 10:00 Uhr