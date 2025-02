Flugverkehr am Münchner Airport ist wegen Streiks stark beeinträchtigt

Starke Einschränkungen im Flugverkehr: Wegen des Warnstreiks am Münchner Flughafen ist den ganzen Tag über nur etwa eine von acht Maschinen abgehoben. Insgesamt fielen 730 Verbindungen aus. Die Gewerkschaft Verdi sprach von einer hohen Streikbereitschaft bei den Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste und der Sicherheitskontrollen. Morgen geht der Ausstand weiter, was vielen den Start in die Faschingsferien vermiesen dürfte.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 27.02.2025 19:00 Uhr