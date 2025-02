Flugverkehr am Münchner Airport ist wegen Streiks stark beeinträchtig

Verdi legt Flughafen München weitgehend lahm: An Bayerns größten Airport streiken heute zahlreiche Beschäftigte der Flugabfertigung, Sicherheitsbedienstete, sowie etwa die Feuerwehr. Die Gewerkschaft Verdi hat zum Arbeitskampf ausgerufen. Über 700 Flüge sind deswegen gestrichen. Auch morgen wird der Flughafen in München bestreikt. Warnstreiks gibt es auch am Flughafen Hamburg.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.02.2025 12:15 Uhr