Flugverkehr am Airport Hamburg ist wieder aufgenommen

Hamburg: Der Flugbetrieb am Airport Hamburg ist wieder angelaufen. Wegen einer Anschlagsdrohung auf eine iranische Maschine waren zuvor alle Starts und Landungen eingestellt worden. Auf der Homepage des Flughafens hieß es, es könne weiterhin zu Flugverzögerungen kommen. Ein Sprecher der Bundespolizei hatte zuvor erklärt, dass am Morgen eine Mail mit der Anschlagsdrohung gegen ein Flugzeug aus Teheran eingegangen sei. Die Maschine landete demnach am Mittag, danach seien neben dem Flugzeug sowohl die Passagiere als auch die Crew einer Sicherheitskontrolle unterzogen worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.10.2023 14:45 Uhr