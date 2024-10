Flugtaxi-Entwickler Lilium steht kurz vor dem Aus

Oberpfaffenhofen bei München: Der Entwickler von Flugtaxis, Lilium, steht nach eigenen Angaben kurz vor der Insolvenz. Wie das Luftfahrtunternehmen mit Sitz in Oberpfaffenhofen mitteilte, wird für die beiden wichtigsten Töchter in den nächsten Tagen ein Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Ein Sprecher von Lilium erklärte, man könne den laufenden Betrieb nicht mehr finanzieren. Hintergrund ist die Entscheidung im Haushaltsausschuss des Bundestags von vergangener Woche. Dieser hatte die erhoffte Bürgschaft im Umfang von 50 Millionen Euro verworfen. Der Freistaat Bayern hatte zuvor versprochen, Lilium mit der gleichen Summe zu unterstützen, dies aber an die Zusage des Bundes geknüpft.

