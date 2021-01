Flugschreiber von vermisstem Flugzeug in Indonesien gefunden

Nachrichtenarchiv - 10.01.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Jakarta: Suchtrupps haben im Meer nun auch den Flugschreiber der abgestürzten indonesischen Passagiermaschine entdeckt. Das teilte der Armeechef des Landes mit. Die Boeing 737 der indonesischen Fluggesellschaft Sriwijaya Air mit 62 Menschen an Bord war gestern kurz nach dem Start in der Hauptstadt Jakarta vom Radar verschwunden. Fischer hatten berichtet, eine Explosion gehört zu haben. Rettungsteams fanden daraufhin zahlreiche Trümmerteile in der Javasee. Auch wurden Leichenteile und persönliche Gegenstände der Passagiere entdeckt. Dass es Überlebende gibt, gilt als unwahrscheinlich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2021 19:00 Uhr