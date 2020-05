Flughafen Wien bietet Coronatests - könnten Quarantäne ersparen

Nachrichtenarchiv - 03.05.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Der Flughafen in der österreichischen Hauptstadt bietet ab morgen Coronavirus-Tests an. Diejenigen mit einem negativen Befund müssten dann nicht in die sonst bei der Einreise übliche 14-tägige Quarantäne, teilte der Betreiber mit. Den Angaben nach kostet der Test 190 Euro; das Ergebnis liegt nach etwa drei Stunden vor. Testen lassen können sich nicht nur Reisende, sondern laut Flughafen alle Interessenten. Einzige Bedingung: Die Personen haben keine Covid19-Symptome wie Husten oder Fieber. - Derzeit muss, wer nach Österreich einreist, sich anschließend zwei Wochen isolieren - außer er kann einen negativen Coronatest vorweisen, der nicht älter als vier Tage ist.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2020 21:00 Uhr