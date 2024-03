Flughafen-Warnstreiks der Sicherheitsleute gehen weiter

Berlin: Fluggäste müssen sich auch heute auf ausfallende Verbindungen einstellen. Grund sind weitere Warnstreiks des Sicherheitspersonals, diesmal an den Flughäfen Hannover, Dortmund, Weeze, Dresden, Leipzig und Karlsruhe/Baden-Baden. Gestern waren unter anderem Berlin, Hamburg und Stuttgart bestreikt worden, insgesamt fielen rund 580 Flüge aus. Heute dürften aber deutlich weniger Verbindungen betroffen sein. An einigen Flughäfen endet der Streik um Mitternacht, in Leipzig um 18 Uhr, in Dresden und Hannover bereits um 12 Uhr. Bei den Tarifverhandlungen geht es um Löhne und Arbeitsbedingungen von rund 25.000 Mitarbeitern privater Sicherheitsdienste, die für die Kontrollen der Zugänge zuständig sind. In einem weiteren Tarifkonflikt kommt derweil Bewegung: Beim Bodenpersonal streben Verdi und die Lufthansa eine Schlichtung an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2024 06:00 Uhr