Flughafen Tegel stellt Betrieb ein

RKI meldet 16.000 neue Corona-Fälle in 24 Stunden

Berlin: Das Robert-Koch-Institut meldet heute früh gut 16.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Das sind etwa 2.000 mehr als am vergangenen Sonntag. Sonntags fallen die Zahlen durch Meldeverzögerungen in der Regel niedriger aus als an Werktagen. Für Einreisende aus Risikogebieten gelten ab heute neue Regeln. So wird die Quarantäne ohne negatives Testergebnis zwar von 14 auf zehn Tage verkürzt; andererseits kann man sich erst frühestens nach fünf Tagen testen und bei negativem Befund von der Quarantäne-Auflage befreien lassen. Einreisende aus Risikogebieten müssen zudem jetzt eine digitale Anmeldung ausfüllen, die an die Gesundheitsämter am Zielort geht.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.11.2020 08:30 Uhr