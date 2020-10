Flughafen Schönefeld bekommt Kürzel BER

Im öffentlichen Dienst ist ein Tarifabschluss in Sicht

Potsdam: Bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst gibt es Fortschritte. Die Verhandlungsführer von Arbeitgebern und Gewerkschaften legten in der Nacht einen Einigungsvorschlag auf den Tisch, wie Sprecher der Tarifparteien in Potsdam bestätigten. Über Einzelheiten wurde noch nichts bekannt. Um 10 Uhr will sich die Spitzengruppe wieder zusammensetzen, um letzte Details zu klären. Ihr gehören unter anderen Bundesinnenminister Seehofer und Verdi-Chef Werneke an. Für den Mittag ist eine Pressekonferenz geplant. Festgelegt werden sollen die Einkommen von rund 2,3 Millionen Angestellten der Kommunen und des Bundes. Auf rund 225 000 Beamte soll das Ergebnis dann übertragen werden. In den letzten Wochen hatte es immer wieder Warnstreiks in Kitas, Kliniken und Behörden gegeben.

