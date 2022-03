Flughafen Nürnberg startet mit neuem Sommerflugplan

Nachrichtenarchiv - 25.03.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Der Flughafen "Albrecht Dürer" bietet Reisenden ab dem Sommer mehr als 60 internationale Ziele an. Mit diesem neuen Flugplan, der am Sonntag in Kraft tritt, hat der Nürnberger Flughafen wieder das Niveau von vor der Corona-Krise erreicht. Insgesamt, so das Unternehmen, werden 15 europäische Hauptstädte von Nürnberg aus angeflogen. Bis zu 95 Mal pro Woche geht es allein in die Türkei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2022 16:00 Uhr