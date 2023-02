Flughafen München stellt morgen Passagierbetrieb ein

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Teils freundlich, teils trüb, bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: In einigen Niederungen länger trüb, sonst sonnig oder leicht bewölkt und meist trocken bei 5 bis 12 Grad. In der Nacht vereinzelt Regen, im Bayerischen Wald örtlich Gefahr von Glatteis. Tiefstwerte um 3 Grad. In den kommenden Tagen meist stark bewölkt, sonnig am ehesten an den Alpen. Zeitweise Regen. Höchstwerte 6 bis 13 Grad. In den Nächten 9 bis 1 Grad.

