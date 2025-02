Flughafen München rechnet für Donnerstag und Freitag weitgehen mit Stillstand

München: Am Flughafen München wird an den beiden Warnstreik-Tagen übermorgen und am Freitag voraussichtlich der größte Teil der 1.600 geplanten Flüge annulliert. Das hat die Flughafen GmbH mitgeteilt. Sie rät Passagieren, sich frühzeitig bei der jeweiligen Fluggesellschaft zu informieren und gar nicht erst zum Flughafen zu kommen, wenn der Flug gestrichen wurde. Die Gewerkschaft Verdi hat unter anderem die Beschäftigen der Sicherheitskontrollen und der Gepäckabfertigung zum Streik aufgerufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2025 18:00 Uhr