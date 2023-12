Flughafen München nimmt nach Eisregen den Betrieb wieder auf

München: Der Flughafen der bayerischen Landeshauptstadt hat wie geplant um 12 Uhr den Betrieb wiederaufgenommen. Am Vormittag konnten keine Maschinen starten und landen, weil zunächst die Folgen des nächtlichen Eisregens beseitigt werden mussten. Nun soll es am Nachmittag etwa 100 An- und Abflüge geben. Regulär sah der Flugplan 770 Verbindungen vor. Wie es in den nächsten Tagen weitergeht, ist nach Angaben eines Flughafensprechers schwer abzuschätzen. Auch in den kommenden Nächten könnte es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes Eisregen geben. Die Bahn will heute Nachmittag wieder Fernzüge von München nach Österreich fahren lassen. Geplant sind allerdings zunächst nur wenige Verbindungen nach Salzburg und Kufstein. Auch die ersten S-Bahnen im Münchner Umland sind wieder unterwegs.

