Flughafen München kündigt wieder Starts und Landungen an

München: Der Flughafen München hat heute früh seinen Betrieb wieder aufgenommen. Nach Angaben eines Sprechers sollen aber nur 320 von 880 Flügen abgewickelt werden. Passagiere sollten sich vor Reiseantritt über den Status ihres Fluges informieren. Rund 1500 Fluggäste mussten die vergangene Nacht in den Terminals verbringen. Auch auf den Straßen normalisiert sich die Lage allmählich wieder, in der Nacht gab es meist kleinere Unfälle mit Blechschäden. In Mittelfranken wurden bei zwei Unfällen drei Menschen leicht verletzt. Die Deutsche Bahn rechnet noch bis morgen früh mit erheblichen Einschränkungen im Fernverkehr, den Münchner Hauptbahnhof können Züge zur Zeit noch nicht anfahren. Der öffentliche Personennahverkehr in München ist weiter stark eingeschränkt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.12.2023 10:00 Uhr