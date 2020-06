Flughafen München fliegt deutlich mehr Ziele an

Nachrichtenarchiv - 15.06.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Mit der Aufhebung der Reisewarnung für die meisten europäischen Länder hat auch der Flughafen München einen Schritt Richtung Normalbetrieb gemacht: Seit heute gibt es wieder Verbindungen zu 60 Städten, unter anderem nach Dubrovnik, Helsinki und Lissabon. Zuletzt wurden nur halb so viele Ziele angeflogen. Auch eine Maschine nach Palma de Mallorca hob heute ab. An Bord waren gut 50 Menschen, die auf der Ferieninsel einen Zweitwohnsitz haben, arbeiten müssen oder zu den ersten "Test-Touristen" gehören. - Auch das gesellschaftliche Leben in Bayern wird weiter hochgefahren: Kinos dürfen öffnen. Konzerte, Theatervorstellungen und andere kulturelle Veranstaltungen sind mit entsprechendem Hygienekonzept möglich. Auch fast alle Kinder gehen wieder in die Schule - allerdings findet der Unterricht gestaffelt statt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2020 16:00 Uhr