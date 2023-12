Flughafen München bereitet Passagiere auf neue Einschränkungen vor

München: Der Flughafen München kann nicht ausschließen, dass es morgen wieder zu Flugausfällen und Verspätungen kommt - und zwar im Falle von gefrierendem Regen. Man sei in engem Austausch mit dem Wetterdienst, erklärte ein Sprecher auf BR-Nachfrage. Sollte es tatsächlich Eisregen "in relevanter Form" geben, werden man darauf reagieren müssen. Die Lufthansa ging schon am frühen Nachmittag davon aus, dass es bei ihr erneut zu - wie es heißt - "Anpassungen im Flugplan" kommen wird. Die Kunden werden deshalb erneut aufgefordert, sich vor der Anreise an den Flughafen über den Flugstatus auf Lufthansa.com und in der App zu informieren.

