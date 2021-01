Flughafen Madrid musste wegen Schneesturms schließen

Ausflugsorte befürchten Massenandrang am Wochenende

Berlin: Mit Sperrungen, Verboten und verstärkten Kontrollen soll heute ein erneutes Chaos in deutschen Wintersportgebieten und an beliebten Ausflugszielen verhindert werden. Es wurden verstärkte Kontrollen durch Polizei und Ordnungsämter angekündigt. Politiker und Gemeinden hatten im Vorfeld an die Bürgerinnen und Bürger appelliert, von Tagesausflügen abzusehen. Zahlreiche Wintersportgemeinden sperrten vorsorglich Skilifte, Rodelhänge und Parkplätze; zum Teil wurden auch Zufahrtsstraßen gesperrt. - Auch in Bayern befürchten einige Regionen am Wochenende einen Massenandrang, bevor am Montag die sogenannte 15-Kilometer-Regel in Kraft tritt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.01.2021 08:15 Uhr