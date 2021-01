Flughafen Madrid muss wegen Schneesturms schließen

Das Wetter: Teils sonnig, teils bewölkt bei -5 bis +2 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag an den Alpen sonnig, sonst wechselnd bewölkt mit gebietsweise freundlichen Abschnitten. Geringfügig Schnee möglich. Höchstwerte -5 bis +2 Grad. In der Nacht gebietsweise klar, vereinzelt Nebel; Tiefstwerte um -6 Grad. Morgen und Montag teils länger neblig-trüb, teils freundlich; vor allem an den Alpen viel Sonne. Dienstag in Alpennähe anfangs etwas Sonne, sonst trüb und später Schnee. Höchstwerte -5 bis +2, am Dienstag 0 bis 4 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2021 12:00 Uhr