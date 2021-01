Flughafen Madrid muss wegen Schneesturms schließen

Nachrichtenarchiv - 09.01.2021 08:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Madrid: Wegen heftigen Schneefalls musste gestern Abend der internationale Flughafen von Madrid geschlossen werden. Offenbar gab es nicht genügend Räumfahrzeuge, um die Start- und Landebahnen in Betrieb zu halten. Madrid ist einer der größten Flughäfen in Europa und ein wichtiger Umsteigepunkt für Verbindungen nach Lateinamerika. Auch andere Regionen in Nord- und Zentralspanien leiden unter einem heftigen Wintereinbruch. Hunderte Landstraßen wurden gesperrt und zahlreiche Schulen geschlossen. Auch Zugverbindungen wurden gestrichen. Meteorolgen erwarten, dass sich der Schneesturm in Richtung Süden bewegt und vor allem an der Mittelmeerküste für viel Schnee sorgen wird.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.01.2021 08:15 Uhr