Flughafen Heathrow ist nach Stromausfall wieder in Betrieb

London: Nach dem beispiellosen Stromausfall am Flughafen Heathrow ist der Airport zurück im Vollbetrieb. Heute sollen wieder etliche Flieger starten und landen. Reisende müssen aber weiter mit Verspätungen oder Ausfällen rechnen: Airlines wie Air India, Turkisch Airlines oder Virgin Atlantic strichen weiterhin Flüge. Nun wird Kritik am Flughafenbetrieber laut, nicht besser auf einen solchen Stromausfall vorbereitet gewesen zu sein. Der Internationale Luftverkehrsverband fragte, wie kritische Infrastruktur so abhängig von einem Umspannwerk sein könne. Der Stromausfall in Heathrow gestern hatte weltweit für Auswirkungen im Flugverkehr gesorgt. Ursache war ein Brand in einem Umspannwerk in der Nähe des Airports.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2025 13:00 Uhr