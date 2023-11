Flughafen Hamburg kündigt bauliche Maßnahmen für mehr Sicherheit an

Hamburg: Nach dem glimpflichen Ende der Geiselnahme läuft der Betrieb am Hamburger Flughafen wieder weitgehend normal. Eine Sprecherin erklärte, es komme nur noch vereinzelt zu Verzögerungen. Der Flughafen werde außerdem sein Sicherheitskonzept überarbeiten und Umbauten vornehmen, um die Zugänge zum Sicherheitsbereich zu verstärken, so die Sprecherin. Bereits gestern hätten Techniker erste Überprüfungen vorgenommen und Kontakt mit den zuständigen Behörden aufgenommen. Wegen der Ereignisse am Wochenende hatte es Kritik am Sicherheitskonzept des Flughafens gegeben: Ein 35-Jähriger hatte mit seiner Tochter im Auto ein Zufahrtstor durchbrochen und war aufs Vorfeld gefahren. Erst nach gut 18 Stunden ließ er sich festnehmen. Bis dahin war der Flugverkehr ausgesetzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.11.2023 13:00 Uhr