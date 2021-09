Flughafen auf La Palma nimmt Betrieb wieder auf

Nachrichtenarchiv - 26.09.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Santa Cruz de la Palma: Der Flughafen auf der Kanareninsel hat seinen Betrieb wieder aufgenommen. Wie der Airportbetreiber Aena über Twitter mitteilte, gelang es in einem nächtlichen Einsatz, die Verschmutzungen durch Vulkanasche zu beseitigen. Die eintägige Schließung des Flughafens führte im Hafen zu langen Warteschlangen von Reisenden, die mit der Fähre die Insel verlassen wollten. Der Vulkan "Cumbre Vieja" war vor einer Woche erstmals seit 50 Jahren wieder ausgebrochen. Hunderte Häuser und weite Landstriche wurden durch die Lava zerstört. Papst Franziskus drückte den Betroffenen auf La Palma sein Mitgefühl aus. Beim Angelus-Gebet auf dem Petersplatz in Rom sagte der Pontifex, er stehe all jenen nahe, die ihre Häuser verlassen mussten, und bete für sie.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2021 16:00 Uhr