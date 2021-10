Nachrichtenarchiv - 29.10.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Am Flughafen München werden von heute bis zum Ende der Herbstferien mehr als 6.000 Starts und Landungen durchgeführt. Das sind nach Angaben eines Sprechers fast doppelt so viele wie in den Herbstferien letztes Jahr. Allerdings sei man noch weit weg von der Zeit vor Corona. Im Jahr 2019 waren es in den Herbstferien mehr als 10.000 Flugbewegungen. Während früher bis zu 130.000 Passagiere pro Tag gezählt wurden, werden nun an die 70.000 täglich erwartet. Unverändert sind dagegen die beliebtesten Reiseziele: Spanien gefolgt von Italien und Frankreich.

Quelle: BR24 Nachrichten, 29.10.2021 04:00 Uhr