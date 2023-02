Flughäfen kehren zum Normalbetieb zurück

Nachrichtenarchiv - 18.02.2023 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Flugverkehr in Deutschland läuft nach dem Warnstreik gestern wieder an. Mit einzelnen Streichungen und Verspätungen müssen Fluggäste noch rechnen, auch wenn die Flughäfen den Normalbetrieb anstreben. Die Lufthansa will laut einem Sprecher sofort wieder in den Regelbetrieb starten. Gestern musste die größte deutsche Fluggesellschaft rund 1.300 Flüge absagen. Weil viele betroffene Passagiere auf heute umgebucht haben, erwartet zum Beispiel der Münchner Flughafen einen größeren Andrang - wobei zum Beginn der Faschingsferien sowieso viel Betrieb ist. Airlines und Airports empfehlen Reisenden, ihren Flugstatus zu prüfen und rechtzeitig zum Flughafen zu kommen.

