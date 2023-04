Flughäfen in Berlin und Hamburg werden bestreikt

Kurzmeldung ein/ausklappen Ukraine-Krieg treibt Militärausgaben auf neues Allzeithoch

Stockholm: Angetrieben durch den Ukraine-Krieg sind die weltweiten Militärausgaben 2022 auf einen Rekordwert gestiegen. Wie das Friedensforschungsinstitut Sipri in Stockholm mitteilte, investierten die Staaten im vergangenen Jahr umgerechnet etwa 2.240 Milliarden US-Dollar in ihre Armeen und damit so viel wie nie zuvor. Der Anstieg beträgt verglichen mit 2021 3,7 Prozent. Mit Ausgaben von 877 Milliarden Dollar führen die USA die Sipri-Liste an, gefolgt von China mit etwa 292 Milliarden und Russland mit etwa 86 Milliarden. Die USA gaben also etwa zehnmal soviel für ihr Militär aus wie Russland. Deutschland steckte knapp 56 Milliarden US-Dollar in die Aufrüstung und liegt damit auf Platz sieben der Rangliste.

