Fluggäste müssen wegen Streiks des Sicherheitspersonals mit Behinderungen rechnen

Berlin: Flugreisende müssen heute vielerorts wegen eines Streiks des Sicherheitspersonals umdisponieren. Die Gewerkschaft Verdi hat im Tarifstreit der Luftsicherheitsbranche zu Warnstreiks an elf Flughäfen in Deutschland aufgerufen. Der Flughafenverband ADV rechnet mit rund 1.100 Flugausfällen oder -verspätungen. Betroffen seien demnach rund 200.000 Passagiere. Die Flughäfen in Hamburg, Hannover, Stuttgart und der Hauptstadtflughafen BER kündigten an, dass dort heute keine Abflüge stattfinden. Am Frankfurter Flughafen werden keine lokalen Passagiere zusteigen können. Ansprechpartner zum eigenen Flug ist in der Regel die jeweilige Fluggesellschaft. Das Streikende unterscheidet sich an den verschiedenen Standorten. Laut Verdi soll der Flugverkehr morgen wieder wie gewohnt stattfinden. Auf Bayern wirkt sich der Warnstreik nur indirekt aus, weil für das Sicherheitspersonal im Freistaat ein anderer Vertrag gilt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2024 06:00 Uhr