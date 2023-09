Flugblatt-Affäre bestimmt die Reden auf dem Gillamoos

Abensberg: Die Reden beim politischen Frühschoppen auf dem Gillamoos sind bestimmt gewesen von der bevorstehenden Landtagswahl und der Flugblatt-Affäre um Freie Wähler-Chef Aiwanger. Dieser erwähnte das antisemitische Flugblatt aus seiner Schulzeit mit keinem Wort. Er bedankte sich aber bei seinen Anhängern für den Rückhalt in den vergangenen Tagen und attackierte sonst vor allem die Ampel-Parteien in Berlin. Auch Ministerpräsident Söder ging nicht auf seinen Stellvertreter ein und erwähnte auch die Freien Wähler nicht. Allerdings schloss er eine Koalition mit den Grünen erneut definitiv aus. Die grüne Fraktionsdoppelspitze, Schulze und Hartmann, warf dem Ministerpräsidenten vor, Bayern mit seinem Vorgehen in der Affäre geschadet zu haben. SPD-Landeschef von Brunn sprach Söder Führungskraft ab. FDP-Fraktionschef Hagen bezeichnete Aiwanger als trotzigen Rebellen. Die AfD-Spitzenkandidatin Ebner-Steiner sagte, Aiwanger spiele im System Söder die Opposition, um die Stimmen der kritischen Bürger zu holen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2023 23:00 Uhr