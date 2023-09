Flugblatt-Affäre beschäftigt Zwischenausschuss im Landtag

München: Im Bayerischen Landtag hat sich der Zwischenausschuss mit der Flugblatt-Affäre um Wirtschaftsminister Aiwanger beschäftigt. Der Fraktionschef der Grünen, Hartmann, nannte das Verhalten von Ainwanger und Ministerpräsident Söder einer bayerischen Regierung unwürdig. Viele Fragen seien offen, sie würden wahrscheinlich nie beantwortet, so Hartmann. FDP-Fraktionschef Hagen übte ebenfalls Kritik am Umgang Aiwangers mit der Affäre, distanzierte sich jedoch von Rücktrittsforderungen aus den Reihen von SPD und Grünen. Was ein Mensch mit 16 Jahren gesagt oder getan habe, dürfe ihn nicht ein Leben lang für politische Ämter disqualifizieren, so Hagen. Dem Zwischenausschuss gehören 51 Landtagsabgeordnete an. Ein Antrag, Söder und Aiwanger im Ausschuss zu befragen, scheiterte an der Mehrheit von CSU und Freien Wählern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2023 14:00 Uhr