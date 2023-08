Flugbetrieb in Deutschland stabilisiert sich langsam

Berlin: Der Flugbetrieb in Deutschland ist nach der Pandemie auf dem Weg der Stabilisierung. Laut dem Branchenverband BDL waren im Juni mehr Starts pünktlich als im Mai. Es waren aber immer noch nur 60 Prozent. Außerdem gab es zwar deutlich mehr Passagiere als im Vorjahr. Im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit sind es aber immer noch zwanzig Prozent weniger. Dagegen hat außerhalb Deutschlands der europäische Flugverkehr bereits wieder das Vor-Krisen-Niveau erreicht. In Deutschland macht sich laut Verbands-Hauptgeschäftsführer von Randow der Arbeitskräftemangel bemerkbar. Außerdem wurde der Flugplan ausgedünnt. Es stehen weniger als halb so viele Sitzplätze wie vor der Pandemie zur Verfügung. Vor allem Billigfluggesellschaften haben ihr Angebot verringert. Sie klagen über hohe Steuern und Gebühren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.08.2023 11:15 Uhr