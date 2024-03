Flugausfälle durch Streiks haben stark zugenommen

Berlin: Immer öfter fallen Flüge streikbedingt aus. Die Welt am Sonntag berichtet unter Berufung auf den Branchenverband, im vergangenen Jahr habe es 14 Streikwellen gegeben, mehr als 5000 Flüge wurden gestrichen, das sind doppelt so viele wie im Vorjahr. Aktuell drohen neue Streiks der Flugbegleiter, des Sicherheitspersonals und der Piloten bei bestimmten Lufthansa-Töchtern. Der Tarifkonflikt mit dem Bodenpersonal schwelt weiter, die Lufthansa und die Gewerkschaft Verdi streben aber eine Schlichtung an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.03.2024 04:00 Uhr