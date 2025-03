Flüge starten und landen nach Warnstreik wieder

Betrieb am Münchner Flughafen läuft wieder: Nach dem 24-stündigen Warnstreik können die aller meisten Flüge nun wieder regulär abgewickelt werden. Das teilte ein Flughafensprecher mit. Gestern waren wegen des Streiks fast 80 Prozent der Verbindungen ausgefallen. Heute gehen die Streiks im Öffentlichen Dienst an anderer Stelle weiter: In Würzburg etwa ist der öffentliche Nahverkehr betroffen. In Landshut die Stadtverwaltung.

