Flüge mit Afghanen von US-Stützpunkten wegen Masern gestoppt

Medwedew steht im Finale der US Open

New York: Daniil Medwedew steht im Endspiel der US Open in New York. Der 25 Jahre alte Russe gewann das erste Halbfinale des Grand-Slam-Tennisturniers gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime in drei Sätzen. Im Finale am Sonntag trifft Medwedew auf den Sieger des Duells zwischen dem Weltranglistenersten Novak Djokovic und Olympiasieger Alexander Zverev aus Hamburg.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.09.2021 03:00 Uhr