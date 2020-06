Flüchtlingszahlen Richtung Europa steigen wieder

Nachrichtenarchiv - 14.06.2020 14:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach einem deutlichen Rückgang in den vergangenen Monaten steigt die Zahl der Flüchtlinge Richtung Europa offenbar wieder an. Die EU-Grenzschutzbehörde Frontex habe im Mai auf den Hauptmigrationsrouten in Europa fast 4.300 unerlaubte Grenzübertritte registriert, berichten Zeitungen unter Berufung auf die jüngste Monatsbilanz der Behörde. Das wären dreimal so viele wie im Vormonat. Im April waren die Zahlen im Zuge der Corona-Pandemie auf ein Rekordtief gesunken. Die Flüchtlingshilfsorganisation Pro Asyl wies darauf hin, dass die aktuellen Zahlen trotz der Steigerung vergleichsweise niedrig seien. 4.300 Flüchtlinge wären allein für Deutschland locker zu bewältigen, sagte Pro-Asyl-Geschäftsführer Burkhardt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.06.2020 14:30 Uhr