Flüchtlingsstreit zwischen Paris und London spitzt sich zu

Paris: Nach dem Flüchtlingsdrama am Ärmelkanal spitzt sich der politische Streit zwischen Frankreich und Großbritannien zu. Der Regierungssprecher in Paris reagierte empört auf den Vorschlag des britischen Premiers Johnson, Migranten von Großbritannien nach Frankreich zurückzuschicken. Ein Treffen der Innenminister beider Länder wurde abgesagt. Der britische Premier hatte einen Brief an Frankreichs Präsidenten Macron geschrieben und ihn anschließend auf Twitter veröffentlicht. Darin schlägt Johnson ein Abkommen vor, wonach alle Migranten, die illegal über den Ärmelkanal kommen, zurückgeschickt werden. Macrons Sprecher Attal sagte, das Schreiben Johnsons sei unverschämt. Es zeige keinerlei Respekt für die Arbeit, die man bisher geleistet habe. Attal verwies darauf, dass Frankreich bereits knapp 8.000 Migranten aus Seenot gerettet habe.

Quelle: BR24 Nachrichten, 26.11.2021 11:45 Uhr