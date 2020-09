Flüchtlingslager Moria auf Lesbos durch Feuer verwüstet

Klöckner will Verbot des massenhaften Kükentötens auf den Weg bringen

Berlin: Mit dem massenhaften Töten männlicher Küken in der Legehennenzucht in Deutschland soll Ende kommenden Jahres Schluss sein. Bundesagrarministerin Klöckner will die Praxis ab dann verbieten und stellt am Mittag einen Gesetzentwurf dazu vor. Das Ministerium verweist darauf, dass alternative Verfahren marktreif seien, um das Geschlecht im Ei zu bestimmen und männliche Küken gar nicht schlüpfen zu lassen. Noch werden 45 Millionen Küken jährlich getötet, da sie keine Eier legen und nicht so viel Fleisch ansetzen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.09.2020 07:00 Uhr