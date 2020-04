Flüchtlingskinder aus griechischen Lagern sind in Hannover eingetroffen

Nachrichtenarchiv - 18.04.2020 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die ersten unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge aus griechischen Lagern sind am Vormittag mit dem Flugzeug in Deutschland eingetroffen. Wie das Bundesinnenministerium mitteilte, handelt es sich um 47 Kinder und Jugendliche. Die Zahl ist etwas geringer als erwartet. Offenbar waren einige der ausgewählten Kinder nicht reisefähig. Alle sollen nun wegen der Corona-Krise zunächst für eine zweiwöchige Quarantäne in Niedersachsen untergebracht werden. Das Land hatte sich besonders für die Aufnahme eingesetzt. Das UN-Kinderhilfswerk Unicef sprach von einer Geste der Menschlichkeit. Für jedes aufgenommene Kind sei es von unschätzbarer Bedeutung, endlich in Sicherheit zu sein. Jeder Tag, den sie in den überfüllten griechischen Lagern verbringen müssten, sei ein Tag zu viel.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.04.2020 13:15 Uhr