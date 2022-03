Flüchtlingshilfswerk rechnet mit Millionen Flüchtlingen aus der Ukraine

New York: Immer mehr Menschen versuchen, vor den Kämpfen in der Ukraine ins Ausland zu fliehen. Das UN-Flüchtlingshilfswerk rechnet damit, dass an diesem Wochenende die Zahl von 1,5 Millionen Flüchtlingen erreicht wird. Bis zum Juli könnten es nach Schätzungen des UNHCR bis zu vier Millionen sein. Die meisten Menschen kommen ins Nachbarland Polen, viele fliehen auch nach Rumänien und in die Slowakei. Bundesinnenministerin Faeser kündigte an, Deutschland werde alle Flüchtlinge aus der Ukraine unabhängig von ihrer Nationalität aufnehmen. - In Bayern sind bislang etwa 5.000 Flüchtlinge aus der Ukraine angekommen, die meisten in München und Nürnberg, weil es dort nach Angaben des Innenministetriums große ukrainische Gemeinden gibt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.03.2022 10:30 Uhr