Flüchtlingshelfer protestieren mit 13.000 Stühlen vor dem Bundestag

Maas fordert Klarheit über Verbleib von Kolesnikowa

Berlin: Bundesaußenminister Maas fordert von der belarussischen Führung sofortige Auskunft über den Verbleib der Oppositionspolitikerin Kolesnikowa. Außerdem verlange die Bundesregerung die Freilassung aller politischer Gefangener in Belarus, sagte der SPD-Politiker der "Bild"-Zeitung. Die fortgesetzten Verhaftungen und Repressionen, auch und vor allem gegen die Mitglieder des Koordinierungsrates, seien nicht hinnehmbar. Laut Maas arbeitet die Bundesregierung in der EU mit Hochdruck an einem Sanktionspaket gegen das Regime in Minsk. Der Koordinierungsrat der Demokratiebewegung in Belarus hatte mitgeteilt, dass Kolesnikowa zusammen mit einem Mitarbeiter und einem Sprecher von maskierten Männern entführt wurde. Die Behörden erklärten, sie wüssten nichts davon.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2020 23:00 Uhr