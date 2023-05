Flüchtlingsgipfel: Länder wollen Bund stärker in die Pflicht nehmen

Meldungsarchiv - 10.05.2023 21:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Beim Flüchtlingsgipfel versuchen die Regierungschefs der Länder Kanzler Scholz weiterhin davon zu überzeugen, die Kommunen stärker zu unterstützen. Nach Angaben aus Teilnehmerkreisen wurde im Kanzleramt bis zum Abend in unterschiedlich besetzen Runden verhandelt. Zwischenzeitlich berieten beide Seiten getrennt voneinander. Ein konkretes finanzielles Angebot habe der Bund zunächst noch nicht vorgelegt, hieß es. Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten hatten schon vor Beginn des Flüchtlingsgipfels klargemacht, dass sie mehr als eine Einmalzahlung wollen. Langfristig solle sich die Höhe der Unterstützung an der Zahl der Flüchtlinge orientieren. Im Vorfeld des Gipfels sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst, Scholz müsse das Thema endlich zur Chefsache machen. Wer über die Zuwanderung entscheide - also der Bund, der müsse auch die Verantwortung übernehmen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.05.2023 21:15 Uhr