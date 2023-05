Flüchtlingsgipfel: Länder wollen Bund stärker in die Pflicht nehmen

Kurzmeldung ein/ausklappen Klimawandel erhöht Risiko für Tropenkrankheiten in Europa

Frankfurt am Main: Der Klimawandel erhöht das Risiko für Tropenkrankheiten in Europa. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Goethe-Universität in Frankfurt. Demnach führen selbst moderate Temperaturanstiege dazu, dass Insekten wie die Asiatische Tigermücke zunehmend auch in Europa vorkommen. Die Mücke kann die Erreger des Dengue- und Gelbfiebers oder das Zika-Virus an den Menschen weitergeben. Die Mückenart ist ursprünglich in Süd- und Südostasien heimisch, könnte sich laut Studie in Zukunft aber auch in Deutschland wohlfühlen. Die Wissenschaftler empfehlen eine Aufklärung der Bevölkerung und halten es für essenziell, dass Ärzte in Bezug auf die Impfung, Diagnostik und Therapie von Infektionskrankheiten aus- und weitergebildet werden.

