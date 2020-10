Flüchtlingscamp "Kara Tepe" auf Lesbos überflutet

Menschen in der Türkei an gepanschtem Alkohol gestorben

Istanbul: In der Türkei sind innerhalb einer Woche mindestens 44 Menschen nach Alkoholvergiftungen durch gepanschte Getränke gestorben. 30 weitere Menschen würden deswegen noch im Krankenhaus behandelt, wie der staatliche Fernsehsender TRT berichtete. Die Polizei nahm nach eigenen Angaben 58 Verdächtige fest, die den schwarzgebrannten Alkohol hergestellt haben sollen. Sie beschlagnahmte große Mengen des gepanschten Getränks. Die Todesfälle traten laut TRT in acht Provinzen auf, darunter in der Metropole Istanbul. Die illegale Herstellung von Alkohol hat in den vergangenen Jahren in der Türkei stark zugenommen. Alkoholische Getränke kosten wegen hoher Steuern dort so viel wie in keinem anderen europäischen Land.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.10.2020 07:00 Uhr