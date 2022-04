Flüchtlingsboote sinken vor Tunesien und Libanon

FDP-Parteitag stellt sich hinter Forderung nach Waffenlieferungen

Der FDP-Bundesparteitag in Berlin hat sich hinter die Forderung nach Lieferung schwerer Waffen aus Deutschland an die Ukraine gestellt. Mit großer Mehrheit stimmten die Delegierten am Abend einem entsprechenden Antrag des Bundesvorstands zu. Die FDP fordert in dem Beschluss auch weitere EU-Sanktionen gegen Russland.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.04.2022 02:00 Uhr