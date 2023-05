Flüchtlings-Finanzierung bleibt vor Gipfel in Berlin weiter strittig

Meldungsarchiv - 10.05.2023 14:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Vor dem Flüchtlingsgipfel am Nachmittag von Bund und Ländern gehen die Positionen beider Seiten noch weit auseinander. Die Länder fordern vom Bund mehr Geld für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen. Das lehnt dieser aber weiterhin ab. Während der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst etwas Bewegung in der Sache sieht, dämpfte sein niedersächsische Kollege Weil von der SPD, die Erwartungen. Im rbb sprach er von einem grundsätzlichen Konflikt, bei dem er wenig Hoffnung habe, dass dieser heute gelöst werde. Ähnlich äußerte sich Bayerns Ministerpräsident Söder. Im BR sagte er, er gehe nicht mit dem besten Gefühl in die heutigen Beratungen im Kanzleramt. Die Kommunen seien an der absoluten Belastungsgrenze, der Bund müsse handeln.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2023 14:00 Uhr