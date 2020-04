Flüchtlinge von der "Alan Kurdi" sind auf Quarantäne-Schiff verlegt

Nachrichtenarchiv - 17.04.2020 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Palermo: Anderthalb Wochen nach ihrer Rettung aus dem Mittelmeer sind 146 Flüchtlinge von der "Alan Kurdi" auf ein Quarantäne-Schiff verlegt worden. Dieses hatte der italienische Katastrophenschutz bereitgestellt. Mitarbeiter des Roten Kreuzes werden die Migranten an Bord eines Fährschiffs vor Palermo auf das Corona-Virus testen und dann während der zweiwöchigen Quarantäne betreuen. Gleichzeitig verhandelt die Regierung in Rom mit anderen EU-Ländern darüber, wie die Migranten später verteilt werden sollen. Italien und Malta ließen das Rettungsschiff "Alan Kurdi" der Regensburger Organisation "Sea Eye" wegen der Pandemie lange nicht in einen Hafen einlaufen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.04.2020 14:15 Uhr