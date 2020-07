Flüchtlinge der "Ocean Viking" dürfen offenbar an Land

Nachrichtenarchiv - 05.07.2020 17:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Porto Empedocle: Die seit Tagen auf dem Rettungsschiff "Ocean Viking" ausharrenden Flüchtlinge dürfen auf Sizilien an Land gehen. Das teilt die Hilfsorganisation SOS Méditerranée mit und bezieht sich auf italienische Behörden. Voraussichtlich morgen legt das Schiff demnach im Hafen von Porto Empedocle an und die 180 Menschen werden auf ein italienisches Quarantäne-Boot gebracht. Zuvor hatten bereits Ärzte die Menschen an Bord der "Ocean Viking" auf das Coronavirus untersucht. Vor zwei Tagen war der Notstand an Bord des Schiffes ausgerufen worden, nachdem sich zwei Gerettete ins Wasser gestürzt hatten. Nach Angaben von SOS Mediterranée haben sich wachsende Spannungen in Androhung von Gewalt gegen Flüchtlinge und die 44-köpfige Besatzung entladen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.07.2020 17:30 Uhr