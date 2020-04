Flüchtlinge der "Aita Mari" stehen auf Marineschiff unter Quarantäne

Corona-Hilfen: Weltstars geben virtuelles Konzert

New York: Zuschauer in aller Welt haben in der Nacht ein virtuelles Corona-Benefiz-Konzert mit zahlreichen Prominenten verfolgen können. "One World: Together at Home" wurde live im Internet übertragen. Weltstars wie die Rolling Stones, Beyonce, Taylor Swift oder Stevie Wonder traten dabei in ihren Wohnzimmern oder auf ihren Terrassen auf. Auch Ärzte, Wissenschaftler und Politiker schalteten sich dazu. Den Ausklang mit einem gemeinsamen virtuellen Auftritt machten Lady Gaga, Celine Dion und der italienische Sänger Andrea Bocelli begleitet von dem chinesischen Star-Pianisten Lang Lang. Nach Angaben der Veranstalter kamen umgerechnet mehr als 32 Millionen Euro zusammen. Das Geld fließt in einen Solidaritätsfonds der Weltgesundheitsorganisation zum Kauf etwa von Schutzausrüstungen und Corona-Tests.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2020 09:00 Uhr